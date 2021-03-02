開季打得跌跌撞撞的獨行俠，近期表現相當亮眼，尤其是當家一哥東契奇更是隻手撐天，前場帶領球隊終結籃網連勝氣勢，今天又繳出33分、10藍坂、9助攻的準大三元成績單，幫助獨行俠130比124送給魔術4連敗。

獨行俠今天當起了「奧客」，打完半場落後1分，易籃後展開反撲，波爾金吉斯與東契奇發動14比6攻勢逆轉超前，決勝節賈許理查生與布朗生連續在三分線外破網，獨行俠取得15分領先優勢，武切維奇連追帶趕縮小差距，剩下16.6秒仍落後5分，無奈為時已晚，最終嘗到連敗苦果，獨行俠2連勝揚長而去。

獨行俠除了東契奇，波爾金吉斯17分、10藍板，布朗生24分、6籃板、3助攻，克利伯13分、6藍板，賈許理查生與柏克各11分。

武切維奇雖有29分、15籃板、8助攻的準大三元表現，但在東契奇的光芒下顯得黯然失色，佛尼耶26分、5籃板，卡特威廉斯18分、8籃板、6助攻，泰倫斯羅斯18分。

(中時 )