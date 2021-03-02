2日，韓股早盤重新站穩三千點大關。除了隔夜美股大漲激勵，韓國出口經濟數據也傳來好消息。同時，韓元走升，韓公債殖利率也下跌。KOSPI指數暫為3,059.85點，上漲46.9點，漲幅1.56%。

盤面上，三星電子產品漲3.39％，同行SK海力士漲2.47％。其它大型績優股，如樂金化學(LG Chem)與現代汽車分別漲8.30％與4.01％。

美國股市三大指數全面走高，標普500指數甚至創下近九個月最高紀錄。市場利多消息不斷，包括美公債殖利率走低，1.9兆美元新冠疫情紓困案，目前進展堪稱順遂，以及嬌生疫苗正式獲授權得以使用。

韓國方面，1日韓股雖休市但政府公布經濟數據中，2月出口連續第四個月成長，晶片與汽車出口持續增加，也讓貿易為導向的韓國，景氣復甦似乎已重回正軌。

同時，韓國政府公佈一項15兆韓元約133.8億美元的疫情紓困金援計畫，希望能幫助為防範疫情擴散，實施較嚴格的社交距離限制後，受到影響的中小企業等。

最新匯價，目前1美元可兌換1,118.7韓元，韓元升值0.43％。

韓國3年期公債殖利率跌0.8個基點至1.012％。

(時報資訊)