中國大陸對台下鳳梨禁令，外界好奇如何影響美中台三方關係。美麗島電子報董事長吳子嘉疾聲呼籲，蔡英文應盡速補齊海基會董事長遺缺，和對岸從事務性協商開始談，否則接下來將變成「中美共管台灣問題」，下場會很慘。

淡江大學大陸研究所教授趙春山認同大陸基於國際因素，選擇此時對台灣出手，由於中美馬上恢復戰略對話，若兩岸沒有談通，台灣問題就會變成中美之間來解決，台灣就變成outside（局外人）。

《POP撞新聞》上午邀請美麗島電子報董事長吳子嘉、淡江大學大陸研究所教授趙春山，談到鳳梨禁令對美中台關係的衝擊，吳子嘉直言，兩岸關係是蔡英文總統個人考量才能決定，現在是最後任期，蔡英文要考慮的是該怎麼做，對兩岸關係才能邁出更大一步，這非內政問題，而是美國人給她多少壓力，若壓力過大就會往前一步。

趙春山也說，蔡英文先前進行國安團隊人事調整，背後當然有美國因素，後續拋出希望和對岸談判，顯示「既然美國人要我談，我把所有要談的條件意向跟大家說」。

吳子嘉強調，蔡英文是中華民國歷史上跟美國關係最好的總統，在中美衝突升高之際，美國不希望台灣捲進去，因為台灣若攪進去會把美國拖下水，若蔡英文不和對岸談判，他預測接下來將變成「中美共管台灣問題」。

吳子嘉形容，台灣若不想辦法突破，不求一點點尊嚴與主導權，就拱手讓給美國去談，我們就會很慘，這就如同交男朋友找人幫忙挑選，「美國人就會找嘴巴歪、頭髮禿的對象」。

吳子嘉指出，中美關係衝突之際，台灣在裏頭扮演半導體的供應，將來是否成為美國封殺中國大陸經濟的一項工具，若北京當局主政者認為要和台灣維持互動關係，北京當局就要稍微放軟身段，要考慮台灣人民的感受，而台灣也不希望扮演遏止中國大陸成長的第一線尖兵、搗蛋的麻煩製造者。

吳子嘉說，大陸對台的鳳梨試驗是一個機會可以來談，但談的機會不完全在台灣，北京要給我們一條路走，另外，蔡英文應盡快補齊海基會董事長遺缺，然後從事務性協商開始談，若持續保持被動、不積極態度，預料下一波可能是蓮霧芭樂。

面對藍營湧起要求政府和對岸復談的喊話，吳子嘉表示，藍營的朋友有錯誤的誤解，兩岸能否展開對談，不是台灣能決定，主導者在北京，不在台北，即便蔡英文說她願意接受九二共識，北京也不會相信她，因為雙方政府完全沒有互信；但民進黨打心眼裡就不願意談，而是採取拖字訣。

(中時 )