兩聯盟去年「賽揚獎」得主今（2）日不約而同在春訓熱身賽先發，結果拿到國聯賽揚獎的道奇隊鮑爾（Trevor Bauer）投完2局未失分，安全下莊。美聯賽揚獎強投印地安人隊的比柏（Shane Bieber）卻是2局無法投完就被打退場，失4分有3分自責分，吞下敗投。

鮑爾今年2月與道奇隊簽下3年1.02億美元的合約，今年的年薪高達4000萬美元，今天是他轉隊後首次在比賽中登板投球。雖然面對首名打者就被擊出左外野安打，接著又暴投讓跑者上二壘。但他不慌不忙，連續解決6名打者，包括投出2次三振，並未掉分，共投28球、其中21球為好球，終場道奇以10比0完封洛磯隊。

反觀比柏在對堪薩斯皇家隊之戰先發，1局上連續解決3名打者，包括1K。2局起卻出現亂流，先是接連被擊出3支安打、丟掉2分。接著連飆2K，眼看危機解除大半，卻又被擊出安打，丟掉第3分，接著再連投4個壞球讓打者站上一壘，用球數過多，教練團只好更換投手。

總計比柏投1.2局被擊出4支安打，有3次三振、1次四壞球，失4分含3分自責分，自責分率16.20；終場皇家以8比6勝印地安人，比柏吞下敗投。其實前3年比柏在春訓熱身賽的表現都很理想，今天應該是最離譜的一次先發。

(中時 )