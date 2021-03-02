日本前AV女優明日花綺羅身材火辣、長相精緻，是不少老司機的D槽女神，儘管去年2月正式宣布引退，開始轉型進軍時尚界，還自己拍片當起Youtuber，人氣依舊居高不下，日前她更新頻道，和綜合格鬥家朝倉海學習格鬥技巧，沒想到卻因為太性感讓對方舉手投降。

明日花綺羅日前找來綜合格鬥家朝倉海合作拍片，只見影片中，朝倉海先示範寢技，接著明日花綺羅便上場和對手齊藤練習，她穿著一身紫色緊身運動裝，隨意綁起包頭，看起來既性感又嫵媚，然而在練習時，齊藤卻不斷露出猙獰的表情，甚至一度逃離現場，崩潰大喊自己受不了了。

明日花綺羅不需要出力就輕鬆壓制對方。（圖／翻攝自明日花綺羅Youtube）

齊藤也解釋，不是因為被弄痛，而是因為明日花綺羅太性感，自己實在把持不住，都快出現生理反應，連朝倉海親自上場，也難以招架明日花綺羅的強大魅力，影片曝光後立刻掀起熱議，不少網友紛紛直呼，「我二十多歲，超級嫉妒齊藤」、「用性感身體和專業人士進行搏鬥好邪惡」、「齊藤也太幸福了吧」、「不能忍受的人不是男人」。

事實上，明日花綺羅AV相關作品總計超過300片，單人主演作品將近150部，她還擁有多重身分，包括電影女星、服裝設計師、經營潮牌、饒舌歌手、偶像團體隊長等，2020在宣布引退後，更是全心發展服裝事業，從AV女神轉型成時尚女神，賺得比拍AV更多，成為最成功的轉型案例。

(中時新聞網)