財政部公布去年公共建設招商成績，蟬聯3年招商王的台北市，去年慘輸新北、台南與新竹，為北市歷年成績最差的一年。對此，台北市議員游淑慧直言，台北產經淪為「台北慘經」，認為招商首重良好溝通關係。不過，新北市成為大黑馬，睽違七年奪下招商王，也讓網友驚呼「新北超強」。

2020年公共建設招商成績，新北市以224.23億元，睽違7年再度奪下招商王；第2名、第3名都是黑馬，分別為台南市的114.22億元和新竹縣65.11億元，台北市因北投士林科學園區招商不如預期，僅以40.8億元下滑到第4名。

北投士林科學園區去年兩度流標，讓北市招商下滑到第4名。（北市產發局提供／張薷台北傳真）

台北市招商成績慘輸新竹縣，更是第一次掉到前三名之外。游淑慧今（2）日在臉書表示，上會期質詢時就已指出，台北市投資服務辦公室5年投入2297.1萬元，換了2個服務廠商，一年一約頻繁更換服務廠商，是無法與投資者維持良好關係，並促成投資與合作，現在具體招商成果出爐，證實了她的看法。

游淑慧認為，招商首重良好溝通關係，企業投資出走北市，大幅轉為投資新北市等招商或投資環境更優勢地區，代表企業界不看好北市產經政策及其未來投資環境。

對此，網友表示，「看到那顆巨蛋……誰不會怕呀？」柯文哲讓人感覺很努力，但又讓人感覺努力錯了方向。不過，也有不少網友注意到新北市奪下招商王寶座，大喊「新北超強」「侯市長真的都默默在做事的」。

(中時新聞網)