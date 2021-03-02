Skoda Taiwan宣布，CNS 3.0第三代資訊娛樂系統，即日起開通Android Auto以及無線Apple CarPlay功能。（陳大任攝）

捷克Skoda汽車台灣分公司Skoda Taiwan宣布，去年新車導入的CNS 3.0第三代資訊娛樂系統，即日起開通Android Auto以及無線Apple CarPlay功能。

Skoda Taiwan指出，在去年底於SUPERB新車上市記者會中，同時導入CNS 3.0第三代資訊娛樂系統，這套中文系統除了增加原廠導航系統之外，也特地規劃與台灣市場相符的真人語音，讓車主在使用這部主機時備感親切。第三代資訊娛樂系統將螢幕擴大至9.2吋，採用全繁體中文介面，此外，尚擁有「手勢滑移」、「自訂首頁」以及「自訂我的最愛」等功能，堪稱是目前同級車唯一具備。且與智慧型手機相同的直覺操作設計，讓消費者可以擺脫傳統的旋鈕，在使用上更加精進便利。

繼SUPERB、SUPERB Combi改款新車之後，Skoda Taiwan隨後推出的2021年式KODIAQ及甫於2021年元月上市的KAROQ黑熊特仕版，同樣升級成CNS 3.0第三代資訊娛樂系統。最新版的軟體升級讓車主可以在CNS 3.0系統上開通Android Auto並體驗無線Apple CarPlay功能，凡是有搭載CNS 3.0的SUPERB、SUPERB Combi、KODIAQ、KAROQ車主皆可自即日起預約回廠進行免費軟體更新。

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