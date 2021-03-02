知內情的高層透露，螞蟻集團已擱置從現有員工和前員工手中回購股份的計劃，原因之一是公司估值存在不確定性。

知情人士稱，螞蟻繼4月份派發獎金後，公司將會面臨一波員工離職潮。

知情人士表示，一些在螞蟻原計劃上市日期前不久加入公司的員工，已經選擇離職而無心等待IPO重啟。其他滿心指望IPO大獲成功而事先買車買房的員工如今則面臨巨大的個人財務壓力。

自中國政府收緊金融科技行業監管以來，螞蟻的前景已經日益惡化，圍繞監管新規的各種不確定性使得公司很難對潛在損失作出具體的估算。

(工商 )