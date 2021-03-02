Z Holdings（以下稱ZHD）和 LINE 宣布正式整併。ZHD、LINE、以及雙方的母公司－軟銀集團與 NAVER 在完成相關交易流程後，正式整併；為在整併後盡早發揮合作綜效，兩家公司也針對各自經營的事業積極展開商議。

ZHD 和 LINE 在2019年11月簽署整併意向書，並於同年12月簽署整併合約，2020年8月簽署業務合作意向書。同時，ZHD 及 LINE 繼承公司於2020年1月31日簽訂換股合約，隨著換股生效，雙方的整併於3月1日正式完成。

整併後，ZHD 集團全球員工人數達2.3萬人，為日本市場提供200多項服務，已成為日本規模最大的網路科技公司之一，日本總用戶數超過3億、商戶數達1,500萬，與日本各地方政府的合作案超過3,000筆，掌握大眾日常生活中重要的資訊流、結算支付的金流、與通訊交流。未來 ZHD 集團將協助社會與民眾解決各種課題，讓所有人透過網路實現更豐富便利的生活。

ZHD 集團將以 Yahoo! JAPAN 及 LINE 的搜尋與入口網站、廣告、通訊為核心事業，持續推動業務進展；同時，也把電商、在地垂直業務、金融科技和公共服務列為優先發展的四大領域。未來，ZHD 集團計畫結合數據資料和 AI 技術來創造強大的合作綜效，為用戶的日常生活、企業商戶和社會提供更好的服務。

【優先發展的四大領域】

一、電商：社群商務串連實體商店

ZHD 集團希望以 LINE 通訊軟體上的社群電商讓消費者隨時隨地以最實惠的價格買到他們想要的商品；將為用戶推出可以送禮給 LINE 好友的社群送禮、可以在 LINE 上號召好友揪團的團購、或是看直播主介紹商品的直播電商等功能。此外，透過線上商店和實體商店的商品數據資料串接，讓用戶可以選擇最適合自己的購物方式。ZHD 集團也正在規劃「My Price 構想」，讓用戶可透過一個動態定價功能以實惠的價格買到商品；未來也計畫推出獎勵忠誠度計畫。

為商業夥伴提供一條龍式的電商解決方案 — Smart Store Project

預計在2021年上半年發表電商解決方案 — Smart Store Project，將運用 NAVER 在電商領域所累積的專業資源，以一條龍方式，為小型店家提供從電商平台網站的架設、營運、分析、到客服和導流的完整協助。未來將提供更多工具，讓夥伴在一套系統中統一管理和營運線上和線下商店。

二、在地垂直業務

在訂房訂餐廳等領域的在地垂直業務上，ZHD 集團將運用 AI 技術為在地商家提供數位轉型的支持方案；在廣告上，透過 Yahoo! JAPAN、LINE、PayPay 之間的串連，對商戶提供全新的廣告行銷方案，讓商戶提高行銷成效，讓每位用戶可以收到最佳化、最個人化的實惠資訊。

三、金融科技

ZHD 集團中的 PayPay 和 LINE Pay 已從店家端展開合作。預計自2021年4月底開始，日本超過300萬個串接 PayPay 的店家都將可使用 LINE Pay 付款；PayPay 和 LINE Pay 也著手研擬，預計在2022年4月將 LINE Pay 的 QR Code 與支付條碼整合至 PayPay 中。

四、公共服務

ZHD 集團也將投入資源推動公共服務數位轉型，發展防災與醫療保健領域的服務，將透過公私協力，官民合作解決社會課題。此外，LINE Healthcare 公司為日本用戶所提供的 LINE DOCTOR 服務將為起點，陸續開發線上服藥指導、藥物宅配、與線上診療等功能，讓遠端醫療更便利、服務更多人。在2021會計年度結算前，LINE DOCTOR 將開始提供線上服藥指導，並以成為日本第一名的提供量為目標。

【投資及海外發展】

ZHD 集團會將 AI 技術落實於所有服務以創造全新價值。ZHD 集團計畫在5年內投資5,000億日圓推動 AI 相關事業加速成長，並在日本國內與海外擴大招募5,000名 AI 工程師，也將會把日本的成功案例擴展至台灣、泰國、印尼等市場；同時，更將發揮軟銀集團和 NAVER 的專業技術和網絡以拓展海外市場。

【數據資料的處理】

ZHD 集團將秉持四大原則處理數據資料：力求簡單透明的向用戶溝通、合法合規的運用數據、尋求外部專家的建議和評估、以用戶的個人隱私和資安為首要考量。在串接 Yahoo! JAPAN 和 LINE 的數據資料時，除將優先取得用戶同意，更將努力貫徹簡單透明的溝通說明，並依循國際標準確保用戶安全和安心。

【經營體制和方針】

今日已發表 ZHD 營運管理架構，未來，將持續創造合作綜效和推動事業成長，並計畫在2023會計年度創造2兆日圓營收以及2,250億日圓新高獲利。

ZHD 集團將為用戶提供最優質的使用體驗，以網路科技的力量解決社會課題；並期待以日本為起點，為亞洲市場提供最佳的用戶體驗，致力成為全球首屈一指的 AI 科技公司。

(科技)