聯合航空今日推出「旅行就緒中心」（Travel-Ready Center）數位平台，方便旅客上傳篩檢結果，查詢各地入境要求，搜尋篩檢服務機構、儲存疫苗施打紀錄，減輕旅客面對疫情期間旅遊限制的負擔。

聯合航空表示，功能有依據不同旅客的登機審查要求，提示是否可以順利登機的行前狀態指示，藉此告知旅客文件審核進度，安全並有效地完成所有登機流程。未來幾個月，聯合航空將開發更多數位應用於平台中，如：幫助旅客在服務內安排預約在世界各地超過1萬5000檢測站進行COVID-19篩檢等便利功能。

聯合航空科技執行副總裁及數位長Linda Jojo說，搭機前的健康篩檢及相關文件證明是重啟全球旅遊的關鍵之一，但這些行前文件說明與要求對旅客而言很困擾。旅行就緒中心可以提供每位旅客個人化、步驟化指南，清楚說明搭機所需事項，協助輕鬆上傳必要文件以快速取得登機證。

(中時 )