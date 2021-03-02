連勝文臉書發文。（摘自連勝文臉書）

國民黨主席選舉將於7月下旬登場，積極備戰參選的國民黨智庫副董事長連勝文，今早在臉書po出國父墨寶「有志肝膽壯，無私天地寬」，並以「國民黨主席無私很難嗎？」為題發表長文，表達對黨主席的看法。他認為未來的主席應定位為「專職黨主席」，所謂「專職」包含「專心與專任」，不應該再去爭取公職選舉提名，特別是總統，若是黨主席執意參選，應請辭由副主席代理黨務，以徹底維護提名的公平性。

國民黨主席選舉，目前除了江啟臣宣布競選連任，還有孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜宣布參選，前台北縣長周錫瑋也說過「正在準備」，另有前主席朱立倫、連勝文積極備戰但未鬆口。中廣董事長趙少康受限「入黨一年」規定尚未解套，近日推出網路平台的前高雄市長韓國瑜未來動向更深受矚目。

連勝文今在臉書發文明志表示，過去幾天，非常多關心國民黨的朋友，來找他討論黨的未來！由於人太多，他講話講到燒聲！因此，他在此統一回應大家的看法！首先，他非常認同大部分朋友的主張，即國民黨未來的主席應定位為「專職黨主席」！

他說，所謂專職，應該包含「專任」與「專心」兩個部分。專任，就是黨主席不應該再去爭取公職選舉提名，特別是總統，並以超然的立場，全力確保黨內各項提名作業公平公正公開，特別是總統提名！若是黨主席執意參選，應請辭由副主席代理黨務，以徹底維護提名的公平性！

而專心則是指黨主席應全心於黨務，不兼任公職，以避免陷入蠟燭幾頭燒的窘狀！

連勝文說，國民黨過去幾年來，許多內部紛爭，都是源自國民黨主席在掌握了黨機器之後，開始想要去競選或提名自己擔任公職，尤其是總統！從而引發黨務不中立，黨主席濫用黨部資源，任意修改黨章制度為自己量身訂做，等等重大爭議！最後黨內實質分裂，導致各種重大選舉都是敗在國民黨自己無法團結，讓支持者痛徹心扉！

他指出，黨機器真的就像電影魔戒中的魔戒，即使國民黨已經到了山窮水盡，幾乎毫無資源的地步，但往往黨主席一但握有黨機器就會心動，再加上身旁一群人積極勸進，最後無法避免的，就會去爭取大位，而開始排擠或打壓黨內不同意見，並嘗試修改或制訂對自己有利的制度。民進黨在2019年總統初選時，也是同樣情形，但最後卻能團結，為何國民黨剛好相反？

連勝文表示，自私就是最大的原因！在國民黨內總統初選提名過程中，若黨主席外，出現一位強而有力的競爭者時，當該競爭者輸了，必會質疑黨務不中立、控訴初選不公，嚴重者就退黨參選！要不就是面合心不合，表面上團結、私底下抵制！而若該競爭者贏了、黨主席輸了，則黨主席跟黨機器最有可能就是變成消極處理黨務，反而變成候選人最大的累贅！

這就是為什麼黨內許多有志之士會提出這樣專職黨主席的主張，因為這種戲碼，包括他在內許多國民黨人士都已經無法再忍受下去了！

連勝文說，第二個重點，就是專心！在黨已經極度欠缺資源，同時黨事如麻的情況下，我很難想像未來黨主席要如何專注做好自己的公職，還要同時處理黨內各種極為複雜的事務？

特別是在2022或2024的大選當中，黨主席若非專職，又要如何同時幫自己競選連任，又要全國輔選？黨主席募款是要先幫自己，還是幫其他候選人？黨主席兼任公職若是競選連任，勢必成為民進黨重點攻擊對象，在自己深陷戰場的情況之下，又要如何能夠多面作戰，同時幫助其他艱困選區的候選人？

同時，黨主席對黨的未來，應該要有宏觀的思考，在不同的領域中，特別是兩岸問題，更需具備深度策略性的應對能力，絕不能僅基於個別選區中藍綠的態勢而作出決斷！

連勝文指出，未來黨主席的工作應該是要全力支援在前線作戰的同志，而非把所有焦點、資源都集中在自己身上，因為如果自己沒要爭取大位，就不會、也不需要一天到晚幫自己造神，平時就應該把舞台讓出來，去成就更多在第一線的縣市首長，而在戰時，更應把有限的資源全力投注在面臨艱苦選戰的各級黨籍候選人！

連勝文強調，他真的不想再看到國民黨持續這種「卡位黨主席、掌握黨機器、再徐圖大位」的傳統宮廷戲碼了！這種舊式的「救世主思維」真的需要改變，不然國民黨就只能一再重蹈覆轍，永遠也不會因慘敗而去改革國民黨深層的核心問題！最終就是讓我們的支持者痛心疾首、然後讓民進黨予取予求！我們決不能坐視國民黨走向這條錯誤的道路！

(中時 )