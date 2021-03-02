不少上班族為了漲薪而選擇跳槽，但近兩年受到疫情的影響，有些公司開始裁員縮編，甚至倒閉，使不少人根本不敢換工作。世界華人周易專家張航語近日就分享，2021辛丑年有哪些人不適合跳槽？並從生肖和生日的角度進行分析。

生肖牛、龍、羊、狗的人在2021辛丑年的跳槽意願高，他們的流年天干辛是食傷星(個人思想、才華的顯示星。作用為生財，是財星的源頭)，而辛自坐丑土(為金庫)之上，因此使其食傷星的力量源源不斷。

再者，太歲丑又為以上4生肖的比劫(比肩和劫財的統稱，八字十神之一，代表命主的兄弟姐妹和平輩友人)，比劫旺代表競爭心強，因此生肖牛、龍、羊、狗的朋友，在2021年具有挑戰自我的心態，而食傷星可生財，因此有財源，主動跳槽意願較高，不過其中生肖羊與太歲形成丑未相沖，因此被動跳槽的可能性較大。

●2021年不適合跳槽者

1.生肖兔可能會衝動跳槽

生肖兔的地支為卯，2021辛丑流年天干辛是他們的偏官星，當偏官星有財庫，使他們有雄辛與幹勁，但偏官星也是七殺，七殺旺也會使命主鬥爭心強，導致他們未考慮後果就魯莽行事，不僅如此，七殺同時也是一種外在壓力，因此2021年對於屬兔的人來說，可能會因面對工作壓力而想衝動跳槽，建議他們經深思熟慮後再下決定。

2.戊己日出生的人跳槽機率大

戊己日出生在2021年的食傷星旺，因此想法較多，但不穩定性也偏高，容易有跳槽的想法，假若八字地支中有未、戌、子的人，因命局和流年形成刑沖害的關係，導致運勢不穩想跳槽的話，最好還是要三思而後行，以免讓不好的流年運勢雪上加霜。

3.乙日出生的人跳槽勿盲目

乙日出生者2021辛丑流年的偏官星旺，他們相當果決有魄力，想法較偏激且衝動，面對外界的壓力大。如果在職場上遇到瓶頸，應該先冷靜下來，梳理一下自己的情緒，或向前輩尋求經驗幫助，千萬不要衝動而離職，因為就算跳槽換了新工作，也將面臨新的壓力與挑戰。

4.庚辛日出生的人不建議跳槽

庚辛日出生者2021辛丑流年比劫星旺，雖然在工作上很努力，但因競爭力較大，同時還有比劫爭財，儘管碰到好機遇，但破財的可能性也大。如果財運面臨危機，也將反應到工作上，做事也較不順利，跳槽雖能開創新的生機，但也可能在競爭中一敗塗地，薪水甚至越換越少，若想跳槽必須要多方考量。

(中時新聞網)