不少人都有玩交友軟體的經驗。一名女網友為擺脫單身，下載了交友軟體，也順利地配對到一名帥氣的男生，兩人相約出門放天燈，不料，卻變成對方猛跟她推銷靈骨塔，令她當場氣爆走人，這段故事曝光後，令不少網友笑翻，直呼「原來是有預謀的約會」。

原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，過去1年為了擺脫單身，下載了交友軟體，甚至是狠心買了一個月的會員，在上面開始瘋狂地找尋對象，終於配對到一名男子。開心地聊了3天後，對方約她去放天燈，她也答應赴約。

當日，兩人約在板橋見面，對方身高大約180公分，穿著白色西裝，令她不住直呼「真的好帥，你穿的好正式」，對方則禮貌地回應因為早上臨時被叫回公司開會，並接著表示，天氣狀況不適合放天燈，因此改去逛花市、喝下午茶。

期間，男子向原PO表示自己會看面相，並仔細地端倪了她好一會說「妳的命格比較奇特，妳如果現在不努力，以後會很辛苦，但妳現在若努力，以後會飛黃騰達。」接著，男子說要回公司拿資料，並要她陪同。

原PO與男子上樓後，發現是一個類似大型會議廳的辦公區域，裡面許多像男子一樣穿著西裝的人，手拿一堆資料在向年輕人講解，很快地男子拿了資料便向原PO說「既然妳都來了，那我跟妳介紹一下，我們公司是賣靈骨塔的」，接著便拿出紙筆，開始滔滔不絕地介紹產品。

約莫半小時後，原PO終於暴氣「抱歉，我還有事，我沒興趣。」男子愣住問「妳剛剛怎麼沒說妳晚點有事？」她則冷冷地表示「這不需要跟你說吧！」起身拿起包包就走了。

事後原PO向友人提起此事，只能不斷地用髒話激動地講述這段遭遇，感嘆「我要談戀愛，沒有要買靈骨塔啊！」

貼文曝光後，不少網友也笑翻，直呼「笑死！原來是有預謀的約會」、「聽說愛情回來過」、「雖然很同情，但我還是忍不住笑了哈哈哈，妳一定會遇到更好的人的」、「根本是愛情事業兩頭燒的靈骨塔員工」。

(中時新聞網)