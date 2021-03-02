很多年輕一輩可能都不知道！一名外送員分享，收到一枚特殊的10元，裡面的圖案不是常見的國父頭像，而是各種已發行過的貨幣，從1元、5元、10元、50元到伍角全都有，加完油結帳想使用，卻被員工以不知是否為假幣而拒絕，貼文曝光後，引起網友討論，內行指出這是紀念新台幣發行50周年推出的紀念幣，看起來像是錢中有錢，外面一個可賣400元。

一名網友昨在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享，外送收到一枚特殊的10元硬幣，到加油站想用這枚硬幣支付油錢，工讀生看到以後卻說「不知道是不是假幣」，因而不願意收，而他本身也不清楚這枚10元硬幣的真假，因此也不為難對方就直接換了個10元付錢。

從照片中可見，這枚10元硬幣看起來舊舊的，上面寫著中華民國八十八年發行，文字下方的圖案則是各種大大小小的硬幣，從1元、5元、10元到50元通通都有，仔細一看甚至還有過去流通的伍角，與一般印著國父孫中山頭像的10元硬幣非常不一樣，難怪會被質疑是假的硬幣。

特別的圖案引起網友討論，「這是紀念幣，一樣可使用」、「外面一個賣400元」、「很有收藏價值」、「可以用！可能這個紀念幣推出的時候，很多年輕人還沒出生」、「可拿去賣」、「這個已經很久了，現在很多年輕一輩的可能不知道了」、「我可以跟你換嗎？」

外送員分享收到一顆特殊的10元，內行網友表示，這款其實是紀念幣。（圖／翻攝自央行官網）

也有內行網友分享央行官網的資訊，這款硬幣當初是為了紀念新台幣發行50周年所設計的，正面的圖案為各類已發行的硬幣，背面則寫著「新臺幣發行五十週年紀念」，並備註年份為1949至1999年，鑄造數量共有3000萬枚。

另外留言處也有許網友分享各式各樣特別版的硬幣，其中雙龍幣則被點名為最值錢的一款，另也有不少網友見狀紛紛直呼，真的好可愛，想要交換，或是以10倍價格收。

網友分享以前當店員的時候，曾收到各種特別的硬幣。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

(中時新聞網)