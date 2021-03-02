林景楠亦身體不適送醫。（取自東網）

梁國雄送抵醫院。（取自東網）

譚凱邦不適送醫。（取自東網）

香港47名泛民人士因去年參與或組織民主派「35＋」初選被控「串謀顛覆國家政權」罪，昨日（1日）在西九龍裁判法院出庭，並處理保釋申請，在經歷 14 小時的「馬拉松式」聆訊後，被告之一的楊雪盈於2日凌晨2點左右暈倒送往明愛醫院，另外三名被告林景楠、譚凱邦、梁國雄之後亦不適送院。香港國安法指定法官、總裁判官蘇惠德決定先行休庭，於早上11點半續審。

今凌晨2點左右，楊雪盈突感不適暈倒，法官宣佈暫時休庭。據了解，庭內因被告人數眾多，楊雪盈要坐在犯人欄之外，她感到不適時想走入犯人欄，走了幾步便暈倒在地上，救護員隨後到場，之後將她送往明愛醫院。

到凌晨2點半重新開庭，開庭後不久，蘇惠德示有被告不支暈倒，加上被告之一戴耀廷今早要到上訴庭應訊，決定押後到今早11時30分再處理各個被告的保釋申請，楊雪盈和正在醫院留醫而未到庭的被告之一徐子見交由警方看管，其餘被告交由懲教署看管。

散庭後，被告譚凱邦、林景楠及梁國雄3名被告疑身體不適，先後由救護車送抵明愛醫院。其餘被告包括黃之鋒、胡志偉、趙家賢、區諾軒、尹兆堅、楊岳橋、岑子杰、陳志全、郭家麒、林卓廷等人，則陸續送到荔枝角收押所還押。

(中時 )