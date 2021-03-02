索尼互動娛樂(Sony Interactive Enterment, SIE）公布三月份PlayStation Plus會員免費遊戲，自3月2日起至4月5日止，PS4《Final Fantasy VII Remake》和《Knack 2》、PS5《Maquette》以及PS VR《Farpoint》將提供會員免費下載。二月份會員免費下載遊戲中的PS5《Destruction AllStars》也將提供至4月5日止。

《Final Fantasy VII Remake》PS4版

作為系列首部獨立作品，《Final Fantasy VII Remake》企劃中的故事追溯到一行人逃離米德加之後，再加入比經典原作更深入米德加發生事件的新內容。Square Enix對其經典RPG進行現代重新構想，主打令人難忘的角色、大開眼界的故事劇情與史詩級華麗戰鬥。跟著前神羅精銳戰士成員克勞德·史特萊夫，以傭兵的身分重返米德加城市， 助反抗組織「雪崩」一臂之力。主動向神羅發動大膽突襲，以破壞其威脅星球的陰謀，然而克勞德與其戰友卻未意識到等待著他們的艱難後果。

Final Fantasy VII Remake - Final Trailer | PS4

《Knack 2》PS4版

加入鈉克最新的冒險之旅，跟全家人一起來同樂。在解謎、打擊壞蛋跟收集神器時，靈活放大縮小這善良的小傢伙來設法闖關：鈉克的體型可擴大到像建築物一般，或縮小到只有兩吋高。拿起第二副控制器跟好友二人組隊，一起在本機合作模式中挑戰這款令人著迷的平台遊戲。

Knack 2 Local Co-op 90mins Gameplay (No Commentary)

《Maquette》PS5版

在這款引人入勝的第一人稱解謎遊戲裡，所有微小的物體同時也是龐然大物，這全都因遊戲環繞著模擬艾雪鑲嵌藝術 (Escher-esque) 的遞迴形式而設計。以加入下個月的PlayStation Plus 陣容之一首次於PlayStation 5登場，《Maquette》讓玩家置身於一個跟我們所處世界規則迥異的另一個世界中心。要找出謎題的解答，必須以遞迴的方式來調整世界——操縱立體模型的造景，改變會反映在周遭實物大小版本的佈局上。要是被謎題難倒了，可以叫出PS5的「遊戲輔助」****來獲得實用提示，以破解《Maquette》裡較為複雜的難題。

Maquette - Gameplay Walkthrough Trailer | PS4

PS VR《Farpoint》

在這款自由漫遊的第一人稱PS VR射擊遊戲裡，精通各式軍械武器，設法在這敵對的外星世界中生存下來。遊戲專為PlayStation VR射擊控制器進行最佳化，可完全以DualShock 4無線控制器來操作，選擇單人遊玩或與友人進行線上協力合作，勇闖挺進撞毀的空間站。在不同的「對戰」遊戲模式中，以外星威脅作為交換，考驗彼此的技能。

Farpoint - Story Trailer | PS VR

(科技)