香蕉營養豐富，是即刻補充能量聖品，也是抽筋者改善症狀的好食物。不過，因為它含高鉀的特性，坊間也有傳言腎臟疾病患者不能吃香蕉，這到底為真還是言過其實？食藥署指出，只要還沒進入洗腎狀態，也未使用腎素-血管收縮素系統藥物，不須過度限制吃香蕉，但攝取量應有所節制，必須遵從指引食用。

有腎臟疾病不能吃香蕉是真的嗎？其實不只是病患，病患家屬也很關切，畢竟飲食控制對腎病照護也是極重要的一環。對腎病患者而言，它是完全碰不得的食物，還是可以有條件攝取？

食藥署今（2）日在闢謠專區表示，對於未進入透析的腎臟疾病患者而言，飲食中鉀離子的攝取量應依個人代謝鉀離子的能力調整，不必過度限制；但當患者一天尿量低於1,000ml或血鉀濃度開始升高時，才需特別限制鉀離子攝取。

食藥署解釋，由於腎臟無法有效地將鉀排出體外，可能容易有高血鉀的情況，需要透過限制飲食中的鉀攝取，來降低腎臟的負擔，以及避免高血鉀(5.5mmol/L，正常值為3.5-5.5mmol/L)造成的併發症。

美國國家腎臟基金會指引建議，依腎病患者的狀況鉀攝取量有所差異，1、2期慢性腎臟病併有高血壓的病人，每日鉀離子攝取量在4g以上；3、4期慢性腎臟病併有高血壓病人，為了避免高血鉀症，則建議每天鉀離子攝取量維持2-4g；透析病人一般限制每天2-3g。對於尚未進入透析的慢性腎臟病病人，則對鉀離子的限制必視情況調節，不能過度強制。至於使用腎素-血管收縮素系統藥物者則需限制鉀離子，但使用利尿劑病人常需補充鉀離子。

食藥署提醒，通常100g的香蕉鉀含量平均值為368mg，應視病人個別的情形來調整是否限制鉀離子，腎臟疾病患者若要食用香蕉，須依上述指引食用，避免造成身體負擔。

(中時新聞網)