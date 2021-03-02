鈺太(6679)今年筆電、TWS、IoT扮演營運3大動能，MEMS(微機電)麥克風不僅在量的增長上可以期待，ASP也將隨著產品往高階發展，鈺太毛利率將進補，今鈺太開高走高，盤中一度大漲逾6%，股價最高達297元，創歷史新高，朝向300元大關靠攏。

疫情帶動的居家辦公、遠距教學趨勢將在今年持續位居高檔，鈺太今年第一大增長動能是來自於NB，預計可以爭取5000萬顆MEMS(微機電)麥克風出貨的增長，但主要還是毛利率提升，較高端的SNR MEMS(微機電)麥克風出貨預計將挑戰破百萬，且NB產品以往多搭配2顆，但商用將上看4顆，也就是說，鈺太今年出貨NB的MEMS(微機電)麥克風在量以及ASP都是提升的。

除筆電外，鈺太今年第二大增長點是帶ANC(自動降噪)的TWS(無線藍芽耳機)，今年計劃能出到4億顆，因為帶ANC的TWS之前都使用A-MIC(類比麥克風)為主，現在則是A-MIC和D-MIC(類比麥克風)各半，目前看到高通很多平台都轉成D-MIC了，因為一個A-MIC就要一個接口，但3、4個D-MIC只需用一個接口，目前廠商用A-MIC只是成本考量，未來要追求性能就會慢慢開始採用D-MIC，這也會對鈺太營運出現貢獻。

以目前全球市場來看，D-MIC出貨量15~20億，A-MIC出貨量40~50億，未來因為手持裝置成長，產業在2023年的分布可能變成D-MIC占25~30億。

鈺太今年第三大增長點就是IoT相關，其他成長動能為車用和助聽器等，年成長都破100%，惟這些產品的基期仍低。

鈺太2020年全年營收18.98億元、年增加36.05%，稅後純益為3.09億元，年增加89.93%，累計全年每股獲利為7.57元，鈺太2020年毛利率為34.33%、年增加4個百分點，營益率為20.62%，年增加6.35個百分點。

(時報資訊)