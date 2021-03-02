外貿協會首度開辦的「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」規劃於今(110)年10月20日起為期三天在台北南港展覽館2館展出，展覽以2035年未來人類的移動樣貌為藍圖，對全球人口老化的代駕需求等議題提出解方，完整呈現電動車與自駕車生態系。

在歐美各國宣示禁售燃油車，與傳統車廠加速佈局電動化、智慧化車輛的雙重助力下，電動車關鍵系統和電子零組件呈爆發性成長。據EV Volumes網站統計，電動車銷量2020年達324萬輛，相較前年成長逾143%。Allied Market Research預估，2027年全球電動車市值將達8,028.1億美元，電動車市場蓬勃發展，商機可期。

此外，因應自駕車、車聯網與共享時代來臨，工研院IEK預測，至2030年自動駕駛市場規模將達到8,000億美元，路況檢測、預防碰撞、無人駕駛等技術將相繼而出，顯示未來10年為全球電動車、自駕車發展關鍵階段。

貿協強調，台灣於ICT產業極具優勢，加上積蓄多年的研發及製造能量，正是業者搶占全球商機的黃金階段。貿協表示，展覽於3月8日起受理報名，歡迎相關業者共襄盛舉，一同佈局全球智慧移動市場。

貿協表示，2035 E-Mobility Taiwan展出內容順應汽車產業電動化、智慧化發展趨勢，聚焦五大主軸：Move(電能驅動)、Autonomous(智能駕馭)、Connect(聯網科技)、Interaction(人車互動)、Share(共享服務)，規劃邀集國內外廠商展出三電系統、ADAS、LiDAR、IOV、5G、資訊安全、人車溝通服務軟體、車載娛樂、共享平台及MaaS、PaaS等應用解決方案，描繪未來智慧移動新樣貌，展現台灣資通訊產業應用於汽車工業的實力。

因應後疫情時代，邊境管制帶來全球商業新局勢，此次展覽將建構線上線下整合拓銷平台，推出線上展、產業論壇、Online Tech Talks、展場直擊、視訊採購洽談會等一系列Hybrid行銷活動，運用虛實整合方式協助廠商突破國境藩籬，強化與國際業者交流並拓展市場。

(時報資訊)