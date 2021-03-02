一名網友近日在逛大賣場時，發現結帳櫃檯旁放了好幾台推車，而且不是空的推車，裡面都裝有一些日用品，不過仔細一看，推車上都掛了「孤兒車」的字條，讓他好奇到底是什麼用途？有賣場員工揭背後真相，原來這些都是賣場中被民眾丟棄在半路、沒人認領的推車。

一般逛大賣場時，顧客都會用推車裝載要買的東西，等全部逛完後再一起推到櫃台結帳，不過有些人可能東西拿了以後又突然後悔了，或是發現更好的選擇，也可能是突然有急事趕著離開，因此導致有一些推車被拋棄在半路中，不知道是誰的。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，從照片中可見，結帳櫃檯旁有3台推車，後方都掛了「孤兒車」的字條，而且推車裡裝了很多東西，包括好幾串衛生紙等民生用品。

照片曝光後，引起眾人好奇，這些「孤兒車」到底有什麼用途？有做過大賣場的網友解釋，結帳時顧客不要的商品，或被客人丟在不屬於該區的商品，賣場人員都會將它稱作「孤兒」，等營業時間結束時，再一個、一個放回去，還有賣場員工奉勸「不想買就放回原位，不要隨便放，打烊後還要歸位孤兒很煩，尤其是一整車的孤兒時」。

真相曝光後，網友紛紛回應「冷知識欸」、「現在知道熟食區的食材是哪來的了吧？」；還有網友開玩笑說「我以為是反制那些把小孩放車裡亂踩的人才貼的」、「我還以為是某戰車遊戲勒」、「所以放回賣場的程序稱作認養嗎？」。

手推車轉彎甩尾 賣場推車達人練4年

(中時新聞網)