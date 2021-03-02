威力彩連續29期無人中獎，目前頭獎累積金額上看9億，大家都希望3/4開獎時自己是那個幸運兒，從面相角度來看，有些人的確擁有偏財運，有機會一夜暴富。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，嘴角下方飽滿、眉毛整齊、鼻翼寬闊的人，天生財運特別好，尤其是偏財運更旺，若能把握良機，非常有機會賺進大筆橫財，享受富貴滿盈的人生。

▍1.三光高懸

「三光」指雙眉眉尾上方和鼻尖，這三個部位連起來正好是倒三角形，而且直指入嘴，財氣自三光位置入嘴而存，為你吸納財氣。三光部位隱隱泛有淡黃色色澤，就叫三光高懸，它預示著即將有一筆橫財到來。有此面相的人，要做好準備，抓住這筆橫財。

▍2.地庫橫滿

嘴角下方的兩個位置被稱為地庫，這一位置飽滿方正，意味此人財運極佳，生活較安逸。相反，此位置如果空虛，或者往裡縮的話，就存不住錢，沒有財運。當地庫部位，出現淡淡的黃色光澤時，你就有獲得外財的機會，不過這筆錢，最好將它存下，不可亂花，以免日後運勢走低的時候，沒有保障。

▍3.眉毛整齊

眉毛代表偏財宮位，眉毛彎秀、眉尾整齊的人，一般偏財運都比較好。如果一個人眉毛長又秀氣，再加上眉中有痣的話，那此人偏財運會非常好。眉中痣被稱為草裡藏珠，代表著意外之財，偏財運疊加，一旦抓住良機，就有可能富貴滿盈。

▍4.鼻翼飽滿

在面相學中，鼻子是財帛宮，主導一個人的財運，鼻頭為正財，鼻翼為偏財，鼻頭圓潤有肉的人多是有福有財。而如果左右鼻翼飽滿寬闊，就能夠掌握住偏財，很容易藉由某個機遇暴富。擁有此面相的人，比較適合進行理財投資，可以賺得大筆財富。不過在理財前，一定要做好功課，否則再好的偏財運也沒用。

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(中時新聞網)