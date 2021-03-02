行政院長蘇貞昌2日赴立法院院會進行施政報告，蘇貞昌拿出數據、大打經濟牌，他提到，去年台灣的經濟成長率為3.11%，穩居亞洲四小龍第1名，領先全球所有已開發國家。

面對中美貿易戰，蘇貞昌說，台灣推動投資台灣三大方案，至今累計投資金額近1.2兆元，去年政府公共建設投入經費超過5千億元，若 再加上民間參與公共建設案，合計約6,500億元，對帶動內需產業發展、創造就業機會，效果都相當顯著。

在鼓勵新創方面，蘇貞昌也點出，政府已提供100億元 天使基金、600億元青創貸款，扶植如物聯網、人工智慧、大數據等新創事業發展。

另鑑於不少國際知名創新公司，諸如Google、Facebook等，都是透過資本市場，才得以快速成長的，因此蘇貞昌說，政府預計在今年下半年推出「台灣創新板」及「戰略新板」，鼓勵具發展性的新創事業與六大核心戰略產業上市櫃，從資本市場獲得資金挹注，助攻成長。

(工商 )