行政院長蘇貞昌2日赴立法院院會進行施政報告，提及能源安全自主，蘇貞昌細數光電、風電推進成果，並強調積極建設天然氣儲存設施，防患未然；此外，近期全台缺水，蘇貞昌預告，將在全國北、中、南埋設17條備援幹管，加上施作中的曾文、南化水庫聯通管工程等，將可確保水資源的永續。

近期中油新建「液化天然氣接收站（簡稱三接）」議題再起，蘇貞昌在報告指出，為確保能源安全自主，綠能建設已步上軌道，台灣太陽光電累計裝置容量較之前成長近5倍，2021年初已啟用的興達港「海洋科技產業創新專區」，以及今年即將完工的「彰濱離岸風電運維基地」，皆可帶動風電產業鏈發展。

蘇貞昌表示，政府也持續強化供電韌性，例如最近甫完成的「板橋-龍潭超高壓輸電線路升級工程」，即可大幅提升北部地區供電品質及穩定度，另並積極建設天然氣儲存設施，防患未然。

在供水方面，蘇貞昌說，去年台灣面臨56年來最大乾旱，所幸已有多項重大水利建設及時完成，發揮綜效，有效減緩缺水衝擊，例如上個月「桃園-新竹備援管線」工程，克服種種困難，提前5個月通水，讓每日桃園支援新竹的水量增加到20萬噸。

蘇貞昌指出，未來政府將在全國北、中、南埋設 17 條備援幹管，加上施作中的曾文、南化水庫聯通管工程、籌備中的大安溪及大甲溪水源聯通工程，以及後續將規劃引翡翠水庫豐沛的水源至石門水庫集水區，確保水資源永續。

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