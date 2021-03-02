為刺激3月銷售業績，台灣馬自達針對旗下車款推出「禮馭加乘專案」，3月購買正2021年式的MAZDA3、CX-30、CX-5等車型，即享有「五年原廠保固」及「24期高額零利率」雙重優惠方案。

另外，3月購買正2021年式的MAZDA2、MAZDA6、CX-3、CX-9，可擇一享有「五年原廠保固」或「24期高額零利率」。

(工商 )