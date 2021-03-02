衝刺3月銷售 台灣馬自達推購車享五年保固優惠 11:512021/03/02 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為刺激3月銷售業績，台灣馬自達針對旗下車款推出「禮馭加乘專案」，3月購買正2021年式的MAZDA3、CX-30、CX-5等車型，即享有「五年原廠保固」及「24期高額零利率」雙重優惠方案。 另外，3月購買正2021年式的MAZDA2、MAZDA6、CX-3、CX-9，可擇一享有「五年原廠保固」或「24期高額零利率」。 進口新車齊發 3月銷售可期 航空運價超旺 漲到大陸倍數 (工商 ) #CX #MAZDA #台灣馬自達 #購買 #年式 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲躍全球最大電動車市場 04:102021/03/02 全球財經 協助農民 國民黨網路行銷近6000斤鳳梨 10:502021/03/02 政治 新聞早班車》想當百萬YouTuber 先買點閱率 07:132021/03/02 政治 大陸接單回溫 富強鑫今年營運可望優於去年 09:232021/03/02 財經 全民愛網購 熟齡也瘋狂 04:102021/03/02 產業．科技 中南部飯店促銷 搶救國旅淡季 04:102021/03/02 產業．科技 碳費徵收 擬朝電費附加規劃 04:102021/03/02 財經要聞 春遊百貨 逛快閃店嘗美食 04:102021/03/02 時尚消費 新藥股出頭天 2021全面收割 04:102021/03/02 產業．科技 全台唯一 清代考棚翻身 結合文創3月底登場 04:102021/03/02 地方新聞 昔盜3550萬 吳柏霆居檢趴趴走 04:102021/03/02 社會新聞 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 15檔高現金殖利率 股市明燈 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片缺 5台廠喊燒 - 財經要聞 - 工商時報 漲聲又響 驅動IC廠嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科目標價 里昂喊1,450元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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