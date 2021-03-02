簡廷芮日前順利產下女兒，和老公一家三口全是高顏值。（藝和創藝提供）

去年10月宣佈結婚、火速懷孕的簡廷芮，先前已順利產下雙魚女兒。她日前接受《媽媽寶寶》雜誌訪問，分享和製造業小開老公賴先生認識多年，從朋友變成情人，但懷孕是「先驚後喜」的過程。原來當時她月經遲遲沒來，她好奇買了驗孕棒，果然驗出兩條線，老公看見更嚇歪，兩人還拍下當時驚嚇表情「實在太滑稽，這張照片至今不敢公開！」

簡廷芮孕期不斷上網爬文，也感覺每次產檢都像考試，跟老公抱著領取成績單的心情，「第一次聽到心跳聲，是緊張勝過於喜悅。」老公把女兒心跳圖設為手機桌面，到懷孕後期胎動明顯，老公會跟寶寶說話、唱歌，她笑說「但老公歌聲實在不好聽，很怕寶寶出生跟他一樣，所以會叫他盡量不要唱」。

為了得知寶寶性別，先前簡廷芮辦了一場Baby Shower，刺破氣球灑出粉色愛心紙片，她不禁吶喊「It’s girl～我的情敵居然來的這麼快？」不過她自己家裡就是三姐妹，很開心第一胎就懷女兒。不過人家說女兒是爸爸上輩子的情人，老公本來開心、後來變擔心，老公以後除了要陪女兒上下學、害怕她交男朋友，希望她一輩子都不要結婚，甚至要媽媽當黑臉，「還問說有沒有晶片植入技術，讓他隨時知道女兒行蹤」一番話讓她哭笑不得。

簡廷芮笑說懷孕是「先驚後喜」，隨之而來是喜悅與期待。（媽媽寶寶雜誌提供）

簡廷芮接受雜誌專訪，分享初為人母心情。（媽媽寶寶雜誌提供）

(中時 )