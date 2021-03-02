該申請將興建的養雞場，總面積達1589.78平方公尺，預計將養2萬6千隻蛋雞，居民擔心，若開了先例，未來養雞場將像雨後春筍般，蓋個不停。（彰化環盟提供／吳建輝彰化傳真）

2日上午彰化縣二林鎮公所前聚集大批東華里民眾，抗議社區裡要興建養雞場，陳情人許宋表示，二林東華里過去從沒有養雞場進駐，算是最後一片「淨土」，里內有多家養菇場，擔心養雞場蓋下去後，會嚴重影響空氣品質，加上廠址鄰靠百年大圳旁，攸關水源問題，居民生活品質恐怕遭到嚴重威脅， 希望公所三思，還給居民一個友善的生活空間。

據統計，二林鎮擁有108場的蛋雞場，約養247萬隻蛋雞，肉雞場則有64場，約170萬隻，東華里內過去沒有設置養雞場的紀錄，而該申請將興建的養雞場，總面積達1589.78平方公尺，預計將養2萬6千隻蛋雞，居民擔心，若開了先例，未來養雞場將像雨後春筍般，蓋個不停。

陳情人許宋表示，多次陳情收到縣府回函，表示該養雞場是由二林公所全權負責，興建前都未與居民召開協調會，根本沒有取得社區住民認同，且養雞場就設置在大圳堤防及分水圳旁，擔心未來水源會遭汙染，而機具進駐甚至直接填土改變水溝渠道，自私自利的做法，讓民眾直搖頭。

許宋說，機具進駐後，還先挖走原本豐沛的土壤，再趁半夜傾倒不知名的廢土進來，相當惡劣，而該農地完全沒有排水系統，縣府公所如何核准此案，令人難以接受，希望縣府、公所單位的環評可以加油，東華里是絕對不歡迎養雞場。

縣府農業處表示，該案依畜牧法、申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法及彰化縣新設置畜牧場管理自治條例規定核發；公所接下陳情書後表示，先前協助陳情人函文縣府，陳情人對答覆內容可能還有疑慮，公所會全力協助溝通，也會針對陳情書內容，給陳情人一個滿意的答覆。

除了養雞疑慮，許宋說，機具進駐後，還先挖走原本豐沛的土壤，再趁半夜傾倒不知名的廢土進來，相當惡劣。（彰化環盟提供／吳建輝彰化傳真）

公所派員出面接下陳情書，也允諾會給民眾一個滿意的答覆。（吳建輝攝）

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