藻礁公投進入倒數階段，近日連署人數大幅增加，可望進入公民投票階段，國民黨立委費鴻泰今在立法院質詢行政院長蘇貞昌時表示，如果今年8月28日反萊豬及藻礁公投通過要如何面對結果？蘇貞昌答覆，公投是民意展現，政府會依據公投法規定辦理，對民意尊重。費鴻泰追問，如果反萊豬及藻礁公投通過，是否就不能進口萊豬及停止設置中油第三天然接氣站，蘇貞昌不斷跳針表示，會依據民意辦理。

費鴻泰指出，藻礁公投連署通過應該不是什麼問題，環保團體感謝府院黨，從上禮拜媒體批露全力打壓抹黑，甚至動用1450網軍抹黑；蘇貞昌反駁，府院黨沒有打壓抹黑。

對於藻礁公投如果通過，第三接氣站計畫是否調整，蘇貞昌說，照公投法規定，一旦公投通過，政府要遵照公投結果辦理；費鴻泰追問，換句話說是否第三接氣站不做？蘇貞昌沒有正面答覆，僅說蔡政府上任後已盡量保護藻礁跟穩定供電，兩者間取捨，沒有要戴帽子的意思，而是要跟國人同胞解釋。

至於反萊豬公投若通過，是否萊豬就不能進口，蘇貞昌再度跳針表示，政府對於公投結果一定會依照民意決定辦理。

費鴻泰質疑，蘇貞昌跟蔡總統不願意負政治責任，蘇貞昌強調，雖然會有政治衝擊，但不是一句話沒政治責任，他不是這樣講。

日本核災食品公投結果將於今年到期，費鴻泰詢問政府是否何時會開放日本核災食品？蘇貞昌說，公投結果都尊重，如果說要開方一定要討論，現在沒有做這樣的討論。

(中時 )