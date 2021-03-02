在「媚登峯」擔任財務部副理的曾姓女子，為替下屬出氣，脫口咒罵「叫總務部的人去死一死」，竟因此遭公司以違反《勞動基準法》資遣。曾女提告請求確認僱傭關係存在，台北地院認為該言論未達《勞基法》定義「重大侮辱」程度，反而是公司違反解僱最後手段性原則，遂判曾女勝訴，可上訴。

曾女提告指出，她自2019年12月3日起任職媚登峯，原任財務部副理，月薪6萬5000元。因總務部門時常向財務部門臨時請求急件付款，造成財務人員困擾，2020年4月28日下午她的洪姓女部屬又向她抱怨此事，她為了安撫洪女，脫口而出：「叫總務部的人去死一死，之後我會告訴財務長，請她想辦法。」

曾女說，財務長1週後把她叫進辦公室訓話近1小時，質問為何要咒罵他人，她陳述來龍去脈，表示該言論只是為抒發洪女心情，且未指名道姓，但財務長仍於同年5月6日突襲召開會議，稱她違反《勞基法》「對其他共同工作的勞工重大侮辱」規定，要求選擇自請離職或被資遣，她當下別無選擇，只好同意資遣，但事後發現公司解僱不合法，因此提告。

媚登峯抗辯，曾女身為管理階層，未能成為其他勞工表率，反而口出惡言破壞職場和諧，並有重大侮辱員工情事，應接受懲戒，且曾女已同意解僱並簽名確認，兩造勞動契約已合法終止。

法官指出，《勞基法》的「重大侮辱」，應就具體事件衡量受辱者受侵害的嚴重性，並綜合勞工及受辱者雙方的職業、社會地位、行為刺激客觀環境等一切情況來判斷，且應在使用《勞基法》賦予各種懲罰手段，卻仍無法改善情況下，才能終止勞動契約。

法官認為，曾女只是為了安撫部屬，才有「去死一死」言論，難認對現場其他員工有侮辱意思，且媚登峯解僱曾女，未就破壞職場和諧等情況舉證，也未先以訓誡、減薪或降職等懲處規勸改善，曾女言論顯然未達「重大侮辱」程度，也不知公司違反解僱最後手段性原則，是在錯誤認知下同意資遣，故判決兩造僱傭關係存在，媚登峯應按月給付薪資給曾女。

(中時 )