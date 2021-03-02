美國貿易代表署（USTR）發布年度貿易政策議程報告，再次點名台灣對美國豬肉與牛肉產品的進口限制，並對台灣「無科學根據的農業政策」表達嚴正關切。外交部發言人歐江安對此表示，我方充分理解美方立場，會持續溝通增進瞭解深化台美經貿往來。

我國自今年元旦起放寬美豬、美牛限制，允許含萊克多巴胺（Ractopamine）美豬、30個月齡以上美牛進口。

美國貿易代表署今天將2021年度貿易政策議程及2020年度報告送交國會並對外公布。美方再度表達對台灣無科學根據的農業政策的嚴正關切，並將台灣移除對美國豬肉與牛肉產品進口的各項壁壘列為優先事項。

歐江安說，放寬美豬、美牛進口限制的政策是攸關國家整體發展與未來戰略的重大決定，這個政策也是依據科學證據與國際標準所做出決定。

針對USTR報告再度點名台灣，歐江安表示，我方充分理解美方立場，我們與USTR關係友好、溝通管道暢通，我們會持續溝通增進瞭解，深化台美經貿往來。外交部配合主政單位行政院經貿談判辦公室、經濟部、農委會政策需要與指示，妥善處理雙方關切的議題。

(中時 )