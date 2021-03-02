美國貿易代表署（USTR）發布年度貿易政策議程報告，再次點名台灣對美國豬肉與牛肉產品的進口限制，並對台灣「無科學根據的農業政策」表達嚴正關切。外交部發言人歐江安對此表示，我方充分理解美方立場，會持續溝通增進瞭解深化台美經貿往來。
我國自今年元旦起放寬美豬、美牛限制，允許含萊克多巴胺（Ractopamine）美豬、30個月齡以上美牛進口。
美國貿易代表署今天將2021年度貿易政策議程及2020年度報告送交國會並對外公布。美方再度表達對台灣無科學根據的農業政策的嚴正關切，並將台灣移除對美國豬肉與牛肉產品進口的各項壁壘列為優先事項。
歐江安說，放寬美豬、美牛進口限制的政策是攸關國家整體發展與未來戰略的重大決定，這個政策也是依據科學證據與國際標準所做出決定。
針對USTR報告再度點名台灣，歐江安表示，我方充分理解美方立場，我們與USTR關係友好、溝通管道暢通，我們會持續溝通增進瞭解，深化台美經貿往來。外交部配合主政單位行政院經貿談判辦公室、經濟部、農委會政策需要與指示，妥善處理雙方關切的議題。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。