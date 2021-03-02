伊朗2020年1月7日晚對駐伊拉克美軍發動槍林彈雨式的攻擊，以猛烈報復美方出動無人機，擊斃伊朗革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），而雙方一度瀕臨開戰。1年多後，美國終於首度公開了相關影像和內幕。

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和《戰區》（The War Zone）網等媒體1日報導，伊朗準備攻擊美軍駐伊拉克阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base）前，先利用商業衛星影像加以監視，接著才對美軍和聯軍發射超過12枚彈道飛彈。

當時伊朗攻擊不但重創基地，裝備與1架直升機，最後還有110人必須因腦創傷接受治療。但部分由於情報顯示，伊朗擊將發動攻擊，部分則拜「太空軍」（Space Force）的飛彈預警衛星系統之賜，幸好沒人喪生。

CBS的「60分鐘」（60 Minutes）節目揭露，伊朗在發動攻擊當天，買到相關衛星影像，而美軍中央司令部（U.S. Central Command）也知道這點。

美首曝伊朗猛烈攻擊駐伊拉克美軍錄影

中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）說，他一直等到伊朗買了最後一張衛星影像後，才緊急撤出人員，以確保對方按照過時的影像採取行動。「他們應該看到了地面的戰機，還有人員在工作，」他說，「我想，他們原本以為，能摧毀一些戰機，甚至宰了若干美軍。」

(中時新聞網)