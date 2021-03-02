機構件廠新至陞（3679）公布去年度財報，雖然第四季業外虧損1.3億元，但全季每股稅後純益3.3元，仍寫下單季歷史第三高紀錄，2020年首度突破一個股本，達11.57元，一年的獲利賺逾前二年總和，登上歷史高峰，由於獲利翻了一倍，若依照前一年度盈餘發放比率配息，新至陞今年配息可望突破8元。

新至陞上周公布去年度財報，一如市場預期超過11元，以11.57元創下歷史新高紀錄，稅後純益7.21億元，等於一年的獲利抵二年，年增113％，以前一年度盈餘發放比率約74％推估，今年若比照前一年度的比率，股息水準可上看8.56元，以新至陞目前股價133元計算，隱含現金殖利率仍高達6.44％。

新至陞為蘋果供應鏈，2020年在疫情衝擊之下，帶動筆電、宅經濟等相關產品需求，3C周邊機構件需求暢旺，且有機會延續至今年上半年，新至陞去年各季雖有業外虧損侵蝕獲利，仍無損於2020年創新高實力。

新至陞1月營收仍以5.95億元創下單月營收新高紀錄，月增5.06％、年增139％，儘管第一季有季節性淡季效應，但因2020年第一季疫情導致大陸廠區延遲復工，降低比較基期，有利於新至陞第一季持續繳出營收年增成績單。

(工商 )