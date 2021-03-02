日本股市2日早盤開高走低收黑，因防禦性類股如能源與大眾公用設施產業，受到獲利回吐賣壓襲擊。日經225指數早盤收29,554.75點，下跌108.75點，跌幅0.37%。東證股價指數早盤暫收1,893.41點，下跌9.07點，跌幅0.48%。

日股在1日上漲2.4％，因美公債遭市場拋售，大量現金又轉回股市中。但2日早盤卻表現地不盡人意。由於3月底是日本2020財政年度結束的日子，同時也是市場要總結年度績效期限。因此，過去一年飆漲87％，且創下30多年新高的日本股市，目前就是最好的提款機。

三菱UFJ國際資產管理（Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management）表示，不認為日股會就此走弱，但按之前漲勢來看，大盤至少需要一個月整理期。日經3月很可能會盤整，因為4月初就要邁入新的財政年度，所以屆時股市也可能會出現另波噴發行情。

日經指數中，表現最差的是下跌4.29％的雅虎日本(Z Holdings)。其次為商船三井(Mitsui O.S.K. Lines)跌3.59％與太平洋金屬(Pacific Metals)跌3.47％。

至於漲幅最大的為東海碳素(Tokai Carbon)，漲幅為4.06％。其次是長谷工(Haseko)，漲幅為2.65％。日立佐森(Hitachi Zosen)也漲2.65％。

(時報資訊)