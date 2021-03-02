搶白色情人節戀愛商機，台北寒舍艾美酒店推出「情人節快閃特惠」住房專案，於3月2日起至3月8日下午6時止限時一周搶購，每房每晚享4,619元並已含政府稅與服務費，且贈送翌日自助早餐2客，旅人可於3月2日至4月30日期間之週日至週五入住，週六不適用。訂房成功的前20組再加碼贈以色列國寶彩妝品牌GA-DE的璀璨品牌禮盒。

寒舍艾美酒店表示，以色列國寶彩妝品牌GA-DE的品牌禮盒組包含有自然柔滑質感的微霧光透亮蜜粉餅、具柔霧天鵝絨般魅力的絲絨迷霧迷你唇膏，以及繽紛經典的指甲油，時尚化妝品畫出兩人的美麗愛情。

喜歡藝術時尚的旅人，入住台北寒舍艾美酒店可以領悟到「光和影」的當代藝術策展概念，不侷限於實體物品的藝術，更透過了燈光、影音開啟藝術的新扉頁，特別集結來自台、中、日、美、英和比利時等多位當代藝術家，共近700件當代藝術創作及裝置藝術，完美觸動賓客感官神經，愜意探索美學旅程，享受此刻的靜謐優雅又如詩如畫般的愛情。

(工商 )