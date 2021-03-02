由於2月逢農曆年長假，大立光(3008)預估，2月拉貨動能將較1月下滑，針對公司福委會因應員工需求預購高麗菜及鳳梨，大立光表示，公司福委會長期以來都會購買農產品給員工，且不限單一農產品，只要員工有需求，公司福委會都會執行。

媒體報導，包括：大立光、義美等10家企業預購鳳梨共計1600公噸，糕餅業也說要預購5000公噸用於加工，對比農委會內銷目標2萬公噸，初步達成33%，對於參與預購鳳梨，大立光進行說明。

大立光表示，公司福委會長期以來都會購買農產品給員工，且不限於單一農產品，只要員工有需求，公司福委會都會執行。

淡季效應及供應鏈半導體等零組件缺料問題尚未紓解，大立光1月合併營收下滑至46.07億元，月減6.2%，但年成長12.34%，符合公司預估。

由於2月逢農曆年長假，工作天數較少，大立光表示，2月拉貨動能將較1月下滑。

(時報資訊)