台灣高鐵（2633）為服務旅客於清明節4天連假期間返鄉掃墓及出遊踏青需求，規劃自4月1日至4月6日為期6天的清明假期疏運，期間加開229班次列車（南下109班，北上120班），總計6天提供1094班次列車的旅運服務，各車次並規劃3至5節自由座車廂，自3月4日（四）凌晨零時起開放購票。

同時，台灣高鐵依據交通部最新公告指引，各車次列車自即日起開放旅客在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩；另自3月2日起，同步恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

另外，為服務提前返鄉掃墓的旅客，規劃於3月20日、3月27日加開1303車次南下列車（6:50南港站發車）以及3月21日、3月28日兩個週日加開1316車次北上列車（13:45左營站發車），並自3月4日（四）凌晨零時起同步開放預購。

(時報資訊)