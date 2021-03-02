美國前總統川普在位時，中國與美國關係惡劣，當時外傳中方曾考慮對美打稀土牌，以報復美方的貿易制裁；但據分析，中方早已錯過對美打稀土牌的時機，客觀上也沒有十足能力。

明報今天刊登評論文章指出，早前外傳中國可能限制對美出口稀土，以反制美國禁止向中方提供半導體產品，但中方一直沒有這樣做。

文章認為，中國所以不敢向美國打稀土牌，是因為雖然中國在稀土市場上有優勢，但也有隱憂，已錯失對美打稀土牌的時機。

首先，川普去年8月威脅中資網企TikTok出售股權給美國公司，以及去年9月中對華為實施第三輪制裁前後，是中方打稀士牌的最佳時機，因為當時大陸民氣可用，在美國也獲得一些同情。

但文章指出，現在拜登已就任美國總統，雖然他沒有放寬對中國半導體的遏制，但已重新檢視TikTok及WeChat等問題，讓中國有些喘息時間。

文章認為，如果中國此時向美國限制稀土供應，將有「陷拜登於不義」之嫌。再就拜登來說，若出現這種情形，他也別無選擇，只能照單全收川普的政策，甚至加碼，才能顯示他並非對中國軟弱。

其二，一般相信，美國和日本早在90年代已儲備至少20年的稀土使用量。而且，日本至少於2010年開始回收稀土，就算美國暫時不尋找替代中國的稀土來源，單是使用自身和日本的儲備，也可以度過一段長時間。

因此，中國的稀土牌根本無法產生「一劍封喉」的效果。

第三，稀土礦石、稀土氧化物或稀土金屬等不像晶片和半導體設備，難以判斷其產地、追蹤其轉賣轉運流向以及其最終用戶，自然也很難達到精準打擊美國或者個別美國企業的目的。

文章表示，中國可以效法美國進行「長臂管轄」，要求日本、韓國、歐盟等不得將中國出產的稀土轉賣給美國，但中國有沒有這個影響力？

第四，經過多年過度開採，中國的稀土資源儲量占全球的百分比已經大不如前，目前只占37%，巴西和越南各占18%，俄羅斯10%，印度6%，澳洲3%，美國1%。

2010年，中國的稀土產量還占全球的90%以上，但2019年只占全球的62.9%，美國12.4%，緬甸10.5%，澳洲10%。

最後，中國在稀土產業鏈的優勢主要集中在上中游，即開採、冶煉、提純、粗加工等，在精深加工技術方面，中國還是落後於日本和美國。

文章說，從以上分析可見，中國此時主動限制向美國供應稀土的機會實在很低，相信仍會對拜登政府採取觀望態度。（編輯：周慧盈）1100302

(中央社)