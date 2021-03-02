日本311震災將滿10 年，日本政府11日將舉辦追悼式，日皇德仁和皇后雅子將出席，這是德仁伉儷首度出席311震災官方追悼式。

日本共同社報導，日本政府將於11日下午在位於東京都千代田區的國立劇場舉行311大震災追悼式（日本稱東日本大震災）。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，日本政府去年停辦311大震災追悼式，今年是日本政府時隔2年舉辦，德仁將偕雅子出席並致詞。這是包括皇太子時期在內，德仁首度出席官方舉辦的311震災追悼式。日本首相菅義偉、參眾議院議長等也將參加。

本月11日下午2時46分（台灣時間下午1時46分），也就是2011年3月11日發生大地震的時刻，參與追悼式的人士將默哀。

菅義偉今天表示，在311追悼式舉辦前，將發表談話，說明會盡全力做好災後重建工作，盼記取震災的教訓，打造能對抗災害的強韌國土。（編輯：馮昭）1100302

(中央社)