大陸女星楊冪以戲劇起家，靠《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》、《扶搖》等戲闖出高人氣，楊冪因擁有天使臉孔、魔鬼身材晉升人氣女王，楊冪同時也是各時尚、代言活動爭相邀請的對象，而楊冪日前以一襲低胸金色亮片禮服出席「微博之夜」，禮服胸口的緊身設計讓她傲人上圍呼之欲出，其中，在鄧超曝光的舞台視角中，楊冪超胸上圍更是快彈出。

楊冪前天（2月28日）晚上以一襲低胸金色亮片禮服出席「微博之夜」，銀光亮片在楊冪身上閃閃發亮，禮服的貼身設計更顯女神的纖細身材，而楊冪的深U領口更是讓她傲人上圍呼之欲出，女神舉手投足貴氣大方又性感。

鄧超微博全文。（圖／取材自鄧超微博）

楊冪也大方登上舞台互動，她大玩絲巾走台步，雖然楊冪的表情有些不知所措，但她仍俏皮揮舞絲巾，還擺出各種時尚動作，男星鄧超還充當攝影師拍影片，而在鄧超曝光的舞台視角中，楊冪深U禮服的壓胸設計彈出白嫩北半球，楊冪的傲人上圍實在超養眼，驚人一幕讓女神的美胸全都露。

楊冪身穿金色亮片禮服，舉手投足狂噴超仙氣。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

當楊冪向台下鞠躬致意時，她手還快遮不住豐滿上圍，雙峰曲線讓全場眼睛大吃冰淇淋，而鄧超事後也曬出楊冪絲巾秀的影片，還幽默寫下：「360度無死角」，曝光女神近距離絕美模樣，讓粉絲大飽眼福直呼：「太美」、「楊冪的胸養眼」、「超好看」。

(中時新聞網)