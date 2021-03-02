大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，此舉恐衝擊我鳳梨產業。而對於為何大陸做此決定？民進黨立委陳亭妃認同一種論調，即台灣蔬果的種植技術已漸被轉移到大陸，大陸全部學走後就一腳踢開台灣，她今更稱，「這都是國民黨害的」。

陳亭妃今(2)日受訪時指出，國民黨執政時，「有很多官員到大陸抱大腿」，並且將台灣很多農業技術還有種苗往外移，當時他們還十分自滿，並一直將此事作為成績對外宣傳，結果如今卻慘遭大陸反撲、自食苦果，「而這苦果就是國民黨給我們的」。

陳亭妃的說法引發網友討論，許多人都指出她又在老調重彈，反正出事怪國民黨就對了，「她沒有新梗了嗎」、「立委真好當」、「這個幕僚不及格，說稿都抄同一份，都懶得吐槽了」、「反正都別人的錯就對了」、「好事都算我民進黨，壞事都是在野黨扯後腿」。

更有人指出，蔡政府這些年來的新南向政策根本就是毫無進展，光鳳梨銷售在東南亞地區的銷售額的增長完全沒有起色，反而銷往大陸的數量則是翻倍增加，如今陳亭妃不檢討台灣把雞蛋放在同一個籃子的政策，卻去檢討前朝，這樣的邏輯非常奇怪；再說，東南亞本身生產的熱帶水果就比台灣還要多，他們到底為什麼需要購買我們的水果？這樣的發展策略真的正確嗎？

(中時新聞網)