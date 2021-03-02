運動品牌大廠耐吉（Nike）推出多款聯名、限量球鞋吸引不少球迷搶購收藏。但該公司北美部門副總裁兼總經理Ann Hebert兒子爆發炒鞋高價轉賣醜聞，耐吉周一宣布Hebert已離職、立即生效。

CNBC報導，上周有媒體報導指出，Hebert的19歲兒子（Joe）曾刷她的信用卡花了超過10萬美元（約台幣280萬元）購買限量版運動鞋，再從他自己經營的一家銷售運動鞋公司轉賣謀利。

即使在新冠疫情大流行期間，Joe的生意仍相當火熱，因為他用母親的信用卡，能比運動零售商Foot Locker享有更大折扣買進運動鞋，再用更高的價格轉賣。

Joe坦承Hebert是他母親，並表示Hebert在公司職位很高，但跟他的賣鞋事業無關，還說，從未由母親那裡得到內幕消息，例如打折代碼等。

Hebert從1995年開始在耐吉擔任各種銷售職位，從北美銷售主管到亞太和拉丁美洲部門主管等。她也負責推動直接面向消費者的銷售策略，減少依賴體育用品商店等批發合作夥伴，而由自家公司的商店和網站來吸引消費者購買。

耐吉一位發言人表示，Hebert在2018年已向公司披露自己兒子經營運動鞋生意。

耐吉周一（1日）股價上漲2.13％，收在137.65美元，消息傳出後，盤後股價維持平盤附近。耐吉過去1年股價漲幅約4％，市值為2170億美元（約台幣6.14兆元）。

(中時新聞網)