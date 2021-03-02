85歲好萊塢名導伍迪艾倫（Woody Allen）以電影《安妮霍爾》、《午夜·巴黎》等聞名，被影評人封為「電影瑰寶（a treasure of the cinema）」。多年前他被舊愛米亞法羅（Mia Farrow）的養女狄倫法羅（Dylan Farrow）指控性侵，但1993年時被法官駁回，最近一部指控伍迪艾倫性侵的紀錄片曝光，幼年的狄倫法羅披露被侵犯經過，一次她被摸私處，一次伍迪艾倫趁沒人時，教狄倫法羅如何吸他的大拇指。

伍迪艾倫先前被前女友指控性侵當年才7歲的狄倫法羅，之後雙方打官司還爆出伍迪艾倫和養女宋宜（Soon-Yi）的不正當關係，最近HBO推出紀錄片，名為《伍迪艾倫父女之戰》，揭露這段醜聞背後的影片，可見1992年時米亞法羅曾拍攝影片詢問狄倫法羅被性侵經過，據《香港01》報導，狄倫法羅說：「一次他（伍迪艾倫）摸了我的私處，壓在我腿上呼吸，因為太重，令我無法呼吸」。

狄倫法羅（左起）和母親米亞法羅。（圖／達志影像）

狄倫法羅表示，另一次是在閣樓發生，伍迪艾倫主動要求兩人獨處，「我們離開房間走到閣樓，他開始說一些奇怪的事，然後走到我後面伸手摸我私處」，米亞法羅向年幼的女兒確認私處部位在哪裡？狄倫法羅則指著下體。

狄倫法羅進一步說，有回跟伍迪艾倫坐在樓梯間，四下無人時，「他（伍迪艾倫）教我怎麼吸他大拇指，舌頭該怎麼動」，伍迪艾倫後來還要求狄倫法羅聽話，如果乖的話就可以去巴黎，「妳可以出現在我的電影裡」，紀錄片後來邀長大後的狄倫法羅回看小時候受訪這些影片，她痛苦說：「我就是影片裡的那個小女孩，這是我非常脆弱又受傷的部分」。而伍迪艾倫去年3月發行自傳，向狄倫法羅釋出善意，說：「如果狄倫願意，我會張開雙臂歡迎她」，強調只有把頭靠在養女腿上休息過，對她只有父愛，絕對沒有踰矩的行為。

(中時新聞網)