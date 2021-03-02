大陸暫停台灣鳳梨進口，台灣官方是何時接獲對岸通知停止輸入？蘇貞昌今在立院備詢時並未正面回應，僅說鳳梨事件非常突兀，一通知就馬上全面停止。(合成圖／資料照）)

大陸暫停台灣鳳梨進口，台灣官方是何時接獲對岸通知停止輸入？蘇貞昌今在立院備詢時並未正面回應，僅說鳳梨事件非常突兀，一通知就馬上全面停止。至於這起事件是否為陸方「以農圍政」？陸委會主委邱太三說，基本上國台辦記者會已經說了，這是在所謂的「生物安全防範舉措」。

大陸暫停台灣鳳梨輸入後，蔡政府指責大陸方面政治打壓，大陸國台辦發言人朱鳳蓮則回應，大陸海關總署的決定是正常的生物安全防範舉措，完全合理、必要。

對此，蘇貞昌赴立院備詢時表示，台灣鳳梨品質好，甜度非常高，9成以上都是台灣自己使用；如今發生這件事後，相關國營事業也已針對鳳梨做各種產品，像是鳳梨乾、鳳梨酥、鳳梨酒。

蘇貞昌強調，也因為國際很重視這件事，國內很多出口商也藉此機會外銷鳳梨，光是銷往日本就大大增加。不只外銷，國內企業、民間團體，及公營、民營行庫，各種機關大量採購，「看到這次的數字，比本來要交給中國的數量更高」，因此呼籲國人多使用國產水果。

民眾黨立委賴香伶質詢時指出，以鳳梨事件來說，台灣官方是何時接到中國相關單位的告知？是2月27號晚上還是28號當天？蘇貞昌並未正面回應，僅強調這次鳳梨事件非常突兀，就是中國突然一紙信函通知檢疫單位，「一通知就馬上全面停」，我們非常突兀，方法很違背一般正常的貿易檢疫方法。

賴香伶追問，這件事情當然是中國片面透過政治手段處理兩岸關係，不曉得陸委會是否認為鳳梨事件是「以農圍政」，要讓蔡政府對中國關係做調整，逼你們上談判桌？

邱太三起初僅回應「基本上，國台辦記者會已經說了，這是在所謂的生物安全防範舉措。」賴香伶又問，「所以你同意這樣說？」邱太三仍強調，「既然他（中國大陸）這樣說了。」

直到賴香伶拉高分貝強調，「你要反駁啊！」邱太三則回稱，對方的作法基本上是不合理的國際貿易檢疫，同時也是突襲式的。

(中時 )