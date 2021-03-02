桃園市長鄭文燦上周在Twitter挺鳳梨農，獲得萬名日本網友聲援高喊「送來日本」，鄭2日再主打「鳳梨入菜」，預告將要示範鳳梨苦瓜雞、鳳梨披薩和鳳梨酵素，全力推廣台灣鳳梨。

大陸宣布3月1日起禁止台灣鳳梨進口，桃園市長鄭文燦上周五晚間在Twitter聲援台灣農民，向日本民眾喊話，呼籲日本朋友試試台灣產鳳梨，推文一出引起日本網友熱烈迴響，紛紛回文「聲援台灣鳳梨」、「中國不買的送來日本吧！」，超過萬則轉發，挺鳳農。

鄭文燦2日表示，目前包括桃園企業聯合會在內，許多企業及社團都直接採購，但他認為：「鳳梨應該要入菜！」，預告這個星期開始會推廣鳳梨的3種運用，第一個是煮鳳梨苦瓜雞、第二個做成鳳梨披薩、第三是製成鳳梨酵素，希望能夠全面推廣，

鄭文燦說，挺台灣鳳梨農不是只有發動來吃鳳梨，更要能夠讓鳳梨有多種用途，不諱言鳳梨盛產期還蠻長的，希望能夠全力推廣台灣的鳳梨。

(中時 )