氣質是每個人的個性特點，有氣質的女生不見得有多麼漂亮，但她們總是顯得自信大方得體，待人接物都透露出一種讓人舒適的感覺，不會因為小事就急躁發脾氣，總是想著如何妥善地解決，舉手投足間都散發迷人魅力，搜狐網命理專欄指出，摩羯、天秤、巨蟹座是3大最有氣質的星座女。

▍摩羯座：與生俱來、心思通透

摩羯座的女生總是給人沉穩端莊的形象，似乎從來不會做超出規範的事情，她們保守中帶著些許靈動，待人接物總是顯得優雅大方，對於很多事情都不會斤斤計較。

這是因為摩羯座天生就不愛與人爭辯，她們可以輕易看透別人的小心思，但他們也不會揭穿，她們的言行舉止中就透露著知性典雅，待人接物也頗有風度，雖然初見時總讓人覺得性格平淡，唯有深入了解後才能知道她們是多麼的優雅迷人。摩羯座的女生真正做到了，強大自理，理智淡泊。

▍天秤座：高貴矜持、自信優雅

天秤座的女生彷彿將高貴優雅刻在了骨血中，她們似乎並不需要去費力學習或是保持優雅，舉手投足中就可以輕易地透露出她們優雅的氣質。她們的高貴並不會咄咄逼人，而是在為人處世中慷慨大方、不拘小節。她們不會過分張揚但卻並不會刻意低調，彷彿有自己的磁場，風采與魅力總是可以讓人輕易屈服。

天秤座的女生在藝術方面會很有造詣，輕易地擁有了那些讓人羨慕的才華，她們雖然在各方面顯得漫不經心，但她們骨子裡是個自信的人，所以並不需要努力就可以很優雅。

▍巨蟹座：性情溫和、平易近人

有氣質的人一定會是讓人覺得很舒適的存在，巨蟹座的女生大多都性情溫和、平易近人，她們總是情緒穩定，舉止優雅，不會給人一種高高在上的感覺。巨蟹座的女生在社交中也會落落大方，她們既懂得寬容體諒別人，卻也有自己的識人眼光和底線。

巨蟹座的女生不媚俗、不迎合，她們有著自己的風骨與傲氣，同時又能讓人覺得她們就是自己最好的朋友。巨蟹座的女生會有著對美好事物的追求，並且她們的人生不因任何人而改變。

(中時新聞網)