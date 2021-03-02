和美警分局和美派出所傳出有年輕員警，值班時受理民眾拾金，卻未依受理拾得遺失物相關程序辦理，反而涉嫌將7萬元現金私吞，直到民眾察覺有異向警方檢舉，才自稱是「忘了」，皮夾連同現金一直放在抽屜裡。（謝瓊雲攝）

彰化縣和美警分局27歲邱姓員警，涉嫌將民眾撿到的7萬元拾金私吞，還自行列印表格，而未依規定製據並上網公告，反而放在自己辦公桌抽屜，直到半年後拾獲人主動詢問全案才曝光，邱員被調警備隊，並依侵占、偽造文書及貪污等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

去年7月間，有民眾拾金不昧，將撿來的皮夾送至和美派出所值班台，表示裡面有7萬元現金、卻沒有證件，值班的邱姓員警收下後卻未開立收據；過去該男子也曾撿到現金，交到派出所後警方有製作收據拿給他，這次卻沒有收據，他覺得有異，隔天再主動至派出所詢問邱員，邱員竟以word文書程式自行列印製作表格交給對方了事。

和美分局長金秋華表示，依照「受理民眾交存拾得遺失物作業程序」規定，民眾拾金金額只要超過500元，就要開立1式2聯的收據，邱員卻未依程序辦理，也未至警政署拾得遺失物管理系統網站，進行登錄與公告。

由於拾金依拾得日公告招領超過6個月後，若仍無人認領，則所有權將可歸拾得人所有，撿到7萬元的男子日前再度前往分局了解錢有沒有被領走，才發現邱員根本未依程序辦理，憤而在2月5日寫檢舉信箱，全案才曝光。

金秋華強調，警方接獲檢舉，就展開調查了解，並未循私包庇，年後也將邱員調至警備隊，邱員自稱「忘了」受理，皮夾連同7萬元現金一直被他放在辦公桌抽屜裡，全案在2月25日以侵占、偽造文書與貪污等罪嫌，將邱員移送彰化地檢署偵辦。

根據了解，涉嫌吃案、私吞拾金的邱員警專33期畢業，2018年調至和美分局，年資4年多，表現平平，做事態度比較散漫，初步了解並無經濟上的壓力，很難理解為何受理拾得物卻不依照標準作業程序來登錄與公告。

(中時 )