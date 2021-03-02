3月2日起，林務局轄管太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區、烏來台車和太平山蹦蹦車，都可以使用LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付付費購票，支付業者也推出期間限定活動。

林務局指出，國家森林遊樂區近年已陸續導入Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等NFC感應式行動支付，以及悠遊卡、一卡通購票服務，林務局也在持續積極洽談設備廠商與金流業者，並建置相關軟硬體設備後，3月2日再開放LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付等掃碼式行動支付付費購票囉！呼應行政院2025年行動支付普及率90％的目標，讓大家都能「一機在手，樂活台灣」。

為慶祝支付正式上線，支付業者也針對在林務局12處國家森林遊樂區、烏來台車與太平山蹦蹦車使用自家付款購票遊客推出以下優惠：

◎LINE Pay：4月1日至6月30日，推出期間限定優惠，只要使用LINE Pay付款購票，每筆交易將提供10％LINE Points點數回饋，每帳號最高回饋100點。

◎Pi錢包：4月1日至6月30日，提供新會員首筆消費最高回饋100％，最高回饋50P幣，每人限一次，限量5萬P幣，既有會員單筆消費滿100元可回饋20P幣，每帳號最高回饋100P幣，限量15萬P幣，贈完為止。

◎玉山Wallet：12月31日前，於玉山Wallet APP綁定玉山銀行國民旅遊卡，使用「玉山Wallet條碼付」一般消費享1％回饋無上限，再加碼1％現金回饋，每期加碼回饋上限300元。

林務局表示，國家森林遊樂區蘊藏豐富自然資源，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，芬多精的各種生物活性能改善人體免疫力、平衡身心，林木還能直接攔截捕捉空氣中懸浮微粒，降低PM2.5濃度。

(工商 )