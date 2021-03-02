為配合農業綠能政策，建立農業與綠能共生經營模式，鼓勵農漁業者積極參與，農委會提供「百億農業綠能貸款專案」新台幣100億元的優惠貸款額度，其中30億元由農委會「農業節能減碳貸款」支應；另70億元由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應。專案期限自110年3月1日起至110年12月31日止。

農委會指出，「農業節能減碳貸款」對象為農漁民、農漁民團體及農企業，額度最高可達1.2億元，貸款利率農漁民為0.79％、農漁民團體及農企業為1.43％。借款人所需資金超逾1.2億元，或非屬農漁業者，可由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應，貸款利率目前為1.625％。

農委會指出，借款人擔保能力不足，貸款經辦機構可協助送信用保證機構保證。農業信用保證基金配合本貸款專案對「農業節能減碳貸款」之信用保證手續費按該基金保證手續費率8成計收。

(工商 )