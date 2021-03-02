A股2日先升後跌，上證指數早盤低收近1％。
上證指數開盤曾升15點或0.44％，高見3,566點，隨後急跌，最低見3,511點，跌39點或1.11％，半日收市報3,516點，跌35點或0.99％，成交人民幣（下同）2,652.76億元。
深成指早段曾高見14,987點，升129點或0.87％，其後由升轉跌，低見14,756點，跌101點或0.68％，半日收市報14,774點，跌82點或0.56％，成交3,078.96億元。
滬深300指數收報5,362點，跌56點或1.05％；創業板指數收報2,971點，跌23點或0.78％。
各類股普遍疲軟，石油、化工、有色金屬、金融、房地產、鋼鐵股偏弱；電力股升逾2％；水泥股升逾1％。
大陸銀保監會主席郭樹清早上表示，估計2021年銀行業可能需要處置的不良貸款規模還會增長，這一趨勢甚至會延續到2022年，但有信心有能力把不良資產處置處理好。
(工商 )
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