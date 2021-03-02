搶下午茶商機，路易莎咖啡即日起陸續在全台門市推出輕食新系列「甜磚壓」，共有草莓、藍莓、榛果可可、脆粒花生、芋泥、芋泥芝心麻糬等六款新口味，其中芋泥芝心麻糬65元，其它一律45元，全系列皆為奶素。

路易莎「磚壓三明治系列」向來是網路瘋傳、老饕狂推必點的招牌熱輕食，正餐用鹹磚壓滿足味蕾還不夠，路易莎即日起陸續在全台門市推出輕食新系列《甜磚壓》。磚壓好吃的秘訣，在於吐司和內餡經熱壓烘烤後仍能保有適當的口感比例，為確保這美味的關鍵，路易莎麵包廠和研發團隊多方測試各種吐司厚度搭配餡料熱壓後的口感，反覆試吃選定甜磚壓專用的吐司厚度。

與鹹磚壓相比，甜磚壓專用吐司比較厚，具有溫和的小麥香氣，透過低溫發酵、低溫烘烤製出保水度佳、組織綿密、質地柔軟的吐司，熱壓後較能保有吐司柔軟度，提升甜磚壓外脆內軟的口感。

這次推出的六款新口味中，「芋泥芝心麻糬」是路易莎研發團隊嘔心瀝血之作，標榜嚴選香Ｑ綿密的大甲芋泥，搭配麻糬、乳酪絲一起熱壓加溫，外層酥脆微焦，包覆著內餡香濃Ｑ軟、甜而不膩，超有飽足感，芋頭控絕不能錯過。

(工商 )