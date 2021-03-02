勞動基金運用局今（2）日發布，依市場情勢審慎動態調整資產配置，均衡布局於國內外金融市場，今年1月整體基金規模為4兆6,112億元，收益為259億元，收益率0.58％。

另外，勞動基金運用局代衛福部管理的國保基金，到1月底時基金規模為4,216億元，1月收益數36.3億元，收益率0.92％，明顯優於勞動基金。 勞動基金中最受關注的新制勞工退休基金到1月底止，基金規模為27,538億元，獲利122.9億元，收益率0.45％；另舊制勞工退休基金規模為9,038億元，收益數69.5億元，收益率0.85％；勞工保險基金規模為7,913億元，收益數64.1億元，收益率0.87％。

勞動基金運用局表示，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情今年以來持續肆虐全球，使得各國經濟活動限縮，且就業復甦步伐緩慢，然而美國新任總統就任後旋即釋放推動多項積極政策，加上各國續行寬鬆的貨幣政策和強力的財政措施支持交錯下，全球金融市場呈現上下震盪走勢，而台股則是受惠於半導體與晶圓代工產能緊俏，表現相對強勁。

其中，MSCI全球、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數，1月份表現分別為-0.45％、2.75％及-0.88％。

(工商 )